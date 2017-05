Surpriza de proportii in finala Cupei Romaniei: Voluntari castiga trofeul la penaltiuri

FC Voluntari a castigat sambata seara Cupa Romaniei.

Gruparea ilfoveana a produs surpriza si a invins-o in finala pe Astra Giurgiu cu 6-4, dupa executarea loviturilor de departajare (1-1 a fost scorul in timpul regulamentar).

Alexandru Ionita (min.35) a marcat pentru Astra, in timp ce golul Voluntariului a fost inscris de Laurentiu Marinescu (min.83). La penaltiuri a ratat doar Alexandru Stan.

La ultimul meci cu Marius Sumudica pe banca, fosta campioana a Romaniei a facut o prima repriza excelenta, in care a marcat un gol si a ratat alte ocazii importante.

Singura reusita a primei reprize i-a apartinut lui Alexandru Ionita, in minutul 35, cu un sut excelent plasat de la marginea careului.

Dupa pauza, Niculescu a mutat bine, introducandu-i in teren pe Ivanovici si Vodut, iar ilfovenii au pus stapanire pe joc. Egalarea a venit tarziu, in minutul 83, cand Marinescu a transformat un penalti dictat de Istvan Kovacs dupa un fault al lui Morais asupra lui Vodut.

In prelungiri, tot Voluntari a fost echipa care a dominat si a incercat mai mult, insa scorul a ramas 1-1 si s-a trecut astfel la loviturile de departajare:

Voluntari: au marcat Balan, Marinescu, Vodut, Ivanovici si Achim.

Astra: au marcat Fabricio, Sapunaru si Seto, iar Stan a fost singurul care a ratat.

E primul trofeu castigat de FC Voluntari in istoria ei de doar 7 ani.

Ramane acum de vazut daca FC Voluntari va reusi sa primeasca licenta pentru cupele europene si sa evolueze in preliminariile Europa League. In caz contrar, Astra e echipa care va merge in cea de-a doua competitie ca importanta din Europa.

ziare.com