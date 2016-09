Steaua, invinsa cu 2-0 la Ankara de Osmanlispor, in Europa League

Steaua a pierdut clar primul meci din grupele Europa League, pe terenul turcilor de la Osmanlispor.

Vicecampioana Romaniei a fost invinsa la Ankara cu scorul de 2-0, insa realitatea este ca “ros-albastrii” nu au reusit sa puna cu adevarat probleme la poarta turcilor.

Elevii lui Reghecampf au inceput prudent partida, preferand sa incerce sa se apere compact si sa contraatace periculos. Planul a mers pana la un punct, echipa din Romania avand sansa la cateva faze ce puteau fi foarte periculoase.

In atac, “ros-albastrii” au fost relativ inexistenti, cele cateva contre promitatoare nefiind amenintatoare pentru buturile aparate de Karcemarskas.

In prelungirile primei reprize, Enache a facut un gest stupid si a fost eliminat. Stelistul a lovit cu capul in figura un adversar la o faza de atac a Stelei si si-a lasat colegii in inferioritate.

Partea secunda a fost una dominata de turci, insa deschiderea scorului a venit dupa o greseala a lui Tamas, care l-a agatat pe Ndiaye in propriul careu. Diabate a executat impecabil si a inscris.

Cel de-al doilea gol a fost inscris de Umar pe final, acesta reluand in plasa o centrare deviata dupa ce a scapat de marcajul lui Mitrea.

Steaua pierde astfel primul meci din grupele Europa League, iar sansele vicecampioanei de a prinde primavara europeana au scazut simtitor.