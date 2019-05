Sorana Cirstea trece in turul al doilea la Roland Garros dupa un meci muncit

Sorana Cirstea s-a calificat, luni, in turul doi la Roland Garros, dupa o victorie dramatica in fata tinerei Kaja Juvan (18 ani), ajunsa pe tabloul principal din postura de lucky loser.

Pe arena Suzanne Lenglen, Sorana s-a impus in trei seturi, dupa aproape doua ore si jumatate, cu scorul de 5-7, 6-4, 7-5.

Kaja Juvan a aflat ca va juca in primul tur la Openul Frantei cu doar cateva ore inainte de meci, dupa ce Petra Kvitova a anuntat ca nu poate evolua din cauza unei accidentari la bratul stang.

Jucatoarea slovena, aflata pentru prima oara pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, a oferit insa o prestatie excelenta si a fost la doar un pas de a obtine calificarea in runda urmatoare.

In setul decisiv, Kaja Juvan a servit pentru castigarea meciului, la 5-4, insa Sorana si-a pastrat cumpatul si a izbutit breakul.

Dupa calificarea in turul doi, tenismena noastra si-a asigurat un cec in valoare de 87.000 de euro si 70 de puncte in clasamentul WTA.

In turul urmator, Sorana o va intalni pe castigatoarea partidei dintre Vera Zvonareva si Aliona Bolsova.

ziare.com