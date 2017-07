Sorana Cirstea s-a calificat superb in turul II la Wimbledon, eliminand-o pe Kiki Bertens

Sorana Cirstea s-a calificat marti dupa-amiaza in turul II al turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

Tenismena noastra a eliminat-o in runda inaugurala pe favorita numarul 23, olandeza Kiki Bertens.

Cirstea s-a impus in doua seturi, scor 7-6, 7-5, revenind superb in primul set, cand a fost condusa cu 5-2.

Sorana si KiKi au oferit o partida frumoasa, cu lovituri spectaculoase si o revenire a tenismenei noastre demnna de un turneu de Grand Slam.

In turul urmator, Sorana (locul 63 WTA) o va intalni pe americanca Bethanie Mattek-Sands, locul 103 in clasamentul WTA.

Dupa calificarea in turul II, reprezentanta Romaniei si-a asigurat un cec in valoare de 57.000 de lire sterline si 70 de puncte in clasamentul WTA.