Sorana Cirstea s-a calificat spectaculos in optimi la Beijing. Urmeaza Pliskova

Sorana Cirstea s-a calificat marti dupa-amiaza in optimile de finala ale turneului de la Beijing.

Tenismena noastra, aflata pe locul 44 in ierarhia WTA, a invins-o in runda a doua pe americanca Christina McHale, ocupanta pozitiei 77 in clasamentul WTA.

Sorana s-a impus in doua seturi, scor 7-6, 6-0.

Totusi, reprezentanta Romaniei a inceput mai greu partida, iar McHale s-a desprins la 4-1, dupa trei break-uri consecutive.

A urmat insa o revenire frumoasa a Soranei, care si-a adjudecat setul la tie-break.

In setul doi, Sorana si-a surclasat adversara, care n-a mai fost capabila sa ia nici macar un game.

Mai departe, in optimi, Sorana Cirstea o va intalni pe favorita numarul 4, cehoaica Karolina Pliskova.

Cele doua s-au mai intalnit o singura data, in 2014, cand Pliskova s-a impus in trei seturi.

Data si ora la care se va juca intalnirea dintre Sorana Cirstea si Karolina Pliskova n-au fost inca anuntate de organizatorii competitiei din capitala Chinei.