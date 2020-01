Sorana Cirstea s-a calificat in turul 2 la Australian Open. victorie cu Barbora Strycova

Sorana Cirstea a realizat prima mare surpriza de pe tabloul feminin de la Australian Open, reusind sa se califice in turul al doilea dupa ce a eliminat un cap de serie.

Sportiva noastra a trecut in dua seturi, scor 6-2, 7-6 (5), de Barbora Strycova, din Cehia, favorita numarul 32 la primul Grand Slam al anului.

Jucatoarea nascuta in Targoviste a reusit sa isi adjudece primul set dupa ce a castigat patru game-uri consecutive in fata Strycovei, serie ce s-a prelungit apoi in setul secund.

“Sori” a avut 5-3 in actul secund si a servit pentru meci, insa cehoaica a gasit resursele sa revina si, in cele din urma, totul s-a decis la tie-break.

Cirstea s-a impus cu 7-5 si, la capatul unei ore si 44 de minute, a obtinut o victorie minunata.

Mai departe, in turul al doilea romanca va da peste senzatia de 15 ani Cori Gauff, care a invins-o din nou pe Venus Williams, cu 7-6(5), 6-3.

Calificarea in turul al doilea ii aduce Soranei 70 de puncte in clasamentul WTA si un cec in valoare de 128 de mii de dolari australieni.

