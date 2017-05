Sorana Cirstea s-a calificat in optimi la Madrid

Sorana Cirstea a obtinut marti o victorie categorica in turul II al turneului de la Madrid.

Reprezentanta noastra, aflata pe locul 83 in ierarhia WTA, s-a calfiicat in optimi dupa ce a trecut de CiCi Bellis (locul 55 WTA), in doua seturi, scor 6-3, 6-2.

Doar o ora si un minut a durat intalnirea dintre cele doua, in care experienta Soranei si-a spus cuvantul in fata tinerei de doar 18 ani.

Sorana a dominat intalnirea de la un cap la altul si n-a avut niciun moment in care sa lase impresia ca ar putea scapa victoria.

Ronaldo a reusit un hattrick in ultimele 2 partide din Liga Campionilor si are o super cota ca sa repete isprava in returul cu Atletico Madrid. Vezi aici casele de pariuri online recomandate pentru a paria pe Atletico Madrid – Real Madrid.

In optimi, Sorana o va intalni pe castigatoarea partidei dintre croata Donna Vekic si japoneza Misaki Doi.

120 de puncte WTA si 68.010 de euro si-a asigurat Sorana dupa aceasta calificare in optimi.