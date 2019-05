Sorana Cirstea, eliminata de Caroline Garcia, in turul II la Madrid

Sorana Cirstea a fost eliminata, marti, in runda secunda a turneului WTA de la Madrid.

Sportiva noastra a fost invinsa de Caroline Garcia, din Franta, in trei seturi, scor final 6-4, 3-6, 6-1.

Primul set a fost unul destul de echilibrat, in care Garcia a reusit sa se distanteze de la inceput, dar Sorana a avut sansa ei. Sorana a ratat o minge de break la scorul de 4-5, iar apoi Garcia a inchis setul.

In actul secund am avut o Sorana mult mai exacta pe serviciu, astfel ca nu a fost o surpriza faptul ca aceasta s-a impus si a trimis partida in “decisiv”.

Din pacate, setul al treilea a fost unul dominat de frantuzoaica, Garcia reusind sa se impuna cu 6-1 si sa se califice in optimi.

Pentru accederea in runda secunda de la Madrid, Cirstea va primi un cec in valoare de 42.220 de euro si 65 de puncte in clasamentul feminin.

ziare.com