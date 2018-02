Sorana Cirstea, eliminata categoric de Muguruza de la Doha

Sorana Cirstea a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de la Doha, dotat cu premii in valoare de 2.5 milioane de dolari.

Sportiva noastra a fost invinsa de iberica Garbine Muguruza, scor 6-0, 6-4, dupa o partida in care sportiva noastra si-a revenit doar pe final de meci.

Muguruza a inceput in forta, in timp ce Sorana nu i-a creat probleme in primele 40 de minute.

Jucatoarea din Targoviste a parut epuizata din punct de vedere fizic, dupa ce la finalul saptamanii trecute a evoluat la Fed Cup, si a comis multe greseli nefortate.

Totusi, cand era condusa cu 5-1 in setul secund, Sorana a revenit, a luat trei game-uri la rand, dar era prea tarziu pentru o revenire miraculoasa.

Momentan, Sorana urca doua locuri in clasamentul WTA LIVE, pana pe 36.

Pentru Sorana urmeaza acum o pauza de doar cateva zile, pentru ca saptamana viitoare este inscrisa in turneul de la Budapesta.