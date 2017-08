Sorana Cirstea a fost eliminata de Jelena Ostapenko de la US Open

Sorana Cirstea a fost eliminata, joi seara, in turul II al turneului de Grand Slam de la US Open.

Reprezentanta noastra a pierdut intalnirea disputata cu Jelena Ostapenko in doua seturi, scor 4-6, 4-6.

Sorana n-a reusit sa razbune infrangerea suferita de Simona Halep in fata letonei in finala de la Roland Garros, insa a reusit sa o puna in dificultate pe aceasta in multe momente.

Din pacate, loviturile fantastice ale tenismenei de doar 20 de ani au facut diferenta, la fel ca-n finala Openului Frantei.

Sorana si Ostapenko au oferit o partida spectaculoasa, cu multe lovituri frumoase, dar si cu mult prea multe greseli nefortate de ambele parti.

Diferenta in primul set a fost facuta de un break reusit chiar in start de Ostapenko, pentru ca-n setul doi letona sa se impuna gratie unui break venit la 4-4.

Pentru prezenta in turul II la Grand Slam-ul american, Sorana va fi recompensata cu 86.000 de dolari si 70 de puncte in ierarhia WTA.

De partea cealalta, Jelena Ostapenko continua la New York, urmand a o intalni in turul III pe invingatoarea partidei dintre rusoaica Daria Kasatkina si americanca Christina McHale.

ziare.com