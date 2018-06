Simona Halep vs Angelique Kerber in sferturi la Roland Garros: S-au mai intalnit de 9 ori pana acum

Simona Halep si-a aflat adversara din sferturile de finala ale Grand Slam-ului de la Roland Garros.

Reprezentanta noastra o va intalni in “sferturi” pe favorita numarul 12, nemtoaica Angelique Kerber.

In optimile de finala, tenismena antrenata de fostul antrenor al Simonei Halep, Wim Fissette, a invins-o categoric pe favorita numarul 7, frantuzoaica Caroline Garcia.

6-2, 6-3 a fost scorul intalnirii in care favorita gazdelor a fost surclasata la toate capitolele de fostul lider WTA.

Simona Halep si Angelique Kerber s-au intalnit de 9 ori de-a lungul timpului, iar scorul este 5-4 in favoarea tenismenei romane.

Ultima intalnire dintre cele doua a avut loc in semifinalele editiei din acest an a Australian Open si a fost una memorabila. Simona Halep s-a impus atunci cu 6-3, 4-6, 9-7, dupa ce a salvat doua mingi de meci ale sportivei in varsta de 30 de ani.

Partida dintre Simona Halep si Angelique, din sferturile Roland Garros 2018, se va disputa, cel mai probabil, miercuri, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.

12 e locul ocupat in clasamentul WTA de Angelique Kerber.

34 de saptamani a stat Angelique Kerber pe primul loc in clasamentul WTA.

30 de saptamani are Simona Halep in fruntea clasamentului WTA.

