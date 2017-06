Simona Halep, victorie muncita in optimi la Eastbourne

Simona Halep s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne.

Reprezentanta noastra a invins-o cu mare dificultate pe ocupanta locului 149 in ierarhia WTA, bulgaroaica Tsvetana Pironkova, la capatul a trei seturi extrem de disputate, scor 6-7, 7-6, 7-5.

Intrerupt miercuri seara din cauza ploii, la scorul de 7-6, 2-1 in favoarea bulgaroaicei, jocul dintre cele doua s-a reluat joi la pranz si a continuat sub semnul echilibrului.

Dupa ce in turul II a eliminat-o usor pe Monica Niculescu, Pironkova i-a dat mari batai de cap Simonei.

Setul II s-a reluat joi de la scorul de 2-1 pentru Pironkova si a fost decis, la fel ca primul, tot la tie-break. De aceasta data, i-a revenit Simonei, care miercuri, in primul set, a irosit nu mai putin de 7 mingi de set.

La fel de disputat a fost si setul decisiv, cele doua tenismene mergand cap la cap pana la 5-5, cand Simona a reusit un break, iar apoi si-a facut serviciul si a avansat in sferturile de finala ale competitiei, mult mai greu decat se astepta.

Odata cu calificarea in sferturi, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 18,940 de dolari si 100 de puncte in clasamentul WTA.

In sferturi, Simona va da piept cu favorita numarul 6, daneza Caroline Wozniacki, care in optimi a invins-o fara probleme pe rusoaica Elena Vesnina, scor 6-1, 6-2.

Meciul dintre Simona si Caroline se va disputa tot joi, dar dupa ora 18.00.