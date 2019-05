Simona Halep , victorie in doua seturi grele cu Ashleigh Barty, la Madrid. Osaka sau Bencic in semifinale

Simona Halep s-a calificat, joi, in semifinalele turneului de la Madrid, dupa un meci de mare lupta cu australianca Ashleigh Barty.

Tenismena noastra, care gratie acestei victorii si-a asigurat pozitia a doua in clasamentul WTA, s-a impus in doua seturi, scor 7-5, 7-5.

In semifinale, Simona o va intalni pe castigatoarea “sfertului” dintre Naomi Osaka si Belinda Bencic.

E pentru a patra oara cand Simona Halep ajunge in semifinale la Madrid, turneu pe care l-a castigat de doua ori.

O ora si 32 de minute a durat intalnirea dintre Simona Halep si Ashleigh Barty, una echilibrata si presarata cu multe lovituri spectaculoase, spre deliciul putinilor spectatori prezenti in tribunele arenei Manolo Santana.

Odata cu calificarea in semifinale, Simona si-a asigurat pozitia a doua in clasamentul WTA, dar poate chiar reveni pe primul loc, cu conditia ca Naomi Osaka sa fie invinsa in sferturi, iar ea sa castige turneul patronat de Ion Tiriac.

312.215 euro si 390 de puncte in clasamentul WTA si-a asigurat Simona prin calificarea in semifinalele competitiei din capitala Spaniei.