Simona Halep va folosi la Australian Open un echipament comandat pe un site din China

Simona Halep ramane fara sponsor tehnic dupa ce si-a incheiat contractul cu nemtii de la adidas, astfel ca la primul turneu de Grand Slam al anului va folosi un echipament nebranduit pe care l-a comandat din China.

Numarul 1 WTA a explicat cum a gasit rochita de culoare rosie pe care a utilizat-o la Shenzhen si pe care, foarte probabil, o va folosi si la Australian Open.

Ea a marturisit ca a descoperit un site de haine din China, a trimis o fotografie cu ce isi doreste si in 24 de ore a primit echipamentul.

“Hainele le-am luat de pe internet. Am trimis o poza pe un site din China, unul dintre managerii mei m-a ajutat cu asa, iar in 24 de ore am avut echipamentul. S-a potrivit perfect! Asa am cumparat tinuta, pe internet gasesti orice”, a spus Halep potrivit celor de la ProTV.

Simona Halep nu mai este sub contract cu nemtii de la Adidas din data de 1 ianuarie 2018. Sportiva noastra si-a dorit un contract mai bun de sponsorizare, insa uriasul producator de echipamente a refuzat sa ii ofere suma solicitata.

Astfel s-a ajuns in situatia ca Halep sa inceapa noul sezon fara un sponsor tehnic.

La Shenzhen, primul si singurul turneu la care a evoluat pana acum, Simona a folosit o rochita de culoare rosie nebranduita, pe care si-a comandat-o pe un site chinezesc.