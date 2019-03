Simona Halep si-a gasit antrenor interimar: Iata cu cine se va pregati

Aflata in cautarea unui nou antrenor, Simona Halep si-a gasit un tehnician interimar.

Sportiva noastra va apela la ajutorul unui antrenor alaturi de care a mai lucrat in trecut, insa acesta ii va fi alaturi numai pana cand isi va gasi un alt tehnician.

Potrivit capitanului nejucator al echipei de Fed Cup, Florin Segarceanu, Simona se va antrena alaturi de Daniel Dobre in perioada urmatoare.

“Este putin o lipsa din punct de vedere al linistii echipei, pentru ca Simona nu are un antrenor de baza. Un antrenor principal reuseste uneori sa faca programe si sa impuna anumite decizii. Insa Simona are o echipa foarte puternica. Dar, incet, incet, va trebui sa gaseasca o varianta optima pentru un antrenor, nu o varianta in graba. Este deja in timpul turneelor si o asteapta o perioada mai dificila.

Se apropie Roland Garros-ul, unde are de aparat puncte. Am inteles ca, saptamana viitoare, Daniel Dobre ar putea merge sa o ajute pe Simona. Ei au mai lucrat impreuna, iar eu, personal, il apreciez foarte mult pe Daniel. Cred ca o va ajuta mult in aceasta perioada de tranzitie.

Legat de antrenorul care o pregatea pe Naomi Osaka, aici cred ca sunt doar speculatii. Eu cred ca este dificil, mai ales cand sunt astfel de antrenori cu cote foarte mari. Sa se transfere asa antrenorul de la numarul 1 la numarul 2 WTA, doar dupa o saptamana … Deci eu nu prea cred in astfel de zvonuri. Simona are nevoie de un om echilibrat care sa se potriveasca temperamentului ei”, a declarat Florin Segarceanu pentru Telekom Sport.

Daca informatiile lui Segarceanu se vor dovedi a fi corecte, Simona va avea un antrenor alaturi chiar de la urmatorul turneu.

Astfel, Daniel Dobre trebuie sa se afle in loja numarului 2 WTA incepand de la Miami, intrecere ce incepe saptamana viitoare.

