Simona Halep si-a aflat prima adversara de la Shenzhen: Mihaela Buzarnescu o intalneste pe Sharapova

Sambata dimineata a avut loc tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal de simplu al turneului de la Shenzhen, la care iau parte nu mai putin de cinci tenismene din Romania.

Simona Halep, favorita numarul 1 a turneului din China, o va intalni in runda inaugurala pe americanca Nicole Gibbs (24 de ani), ocupanta locul 110 in ierarhia WTA.

Va fi prima intalnire directa dintre cele doua.

Mai departe, culoarul Simonei arata astfel:

turul II: Ying Duan sau Evgeniya Rodina;

sferturi: Monica Niculescu sau Maria Sakkari (probabil);

semifinale: Irina Begu sau Timea Babos (probabil);

finala: Jelena Ostapenko sau Maria Sharapova (probabil)

Tragerea la sorti nu a fost insa deloc accesibila pentru revelatia anului 2017, Mihaela Buzarnescu, care o va intalni in prima runda pe Maria Sharapova, intr-o partida programata luni.

Monica Niculescu va juca impotriva Arunei Sabalenka, din Belarus, Irina Begu va da piept cu chinezoaica Fangzhou Liu, iar Ana Bogdan o va intalni pe Camila Giorgi, din Italia.

In proba de dublu, reprezentantele noastre le vor intalni pe:

Simona Halep/ Irina Begu vs Chen Liang/Xinyun Han

Irina Bara/Mihaela Buzarnescu vs Natela Dzalamidze/Xenia Knoll

Raluca Olaru/Olga Savchuk vs Nicole Gibbs/Carol Zhao

Turneul de la Shenzhen, dotat cu premii totale in valoare de 750,000 de dolari, se va desfasura in perioada 31 decembrie – 7 ianuarie.