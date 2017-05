Simona Halep si-a aflat adversarele de la Madrid: Traseu accesibil pentru romanca

Simona Halep si-a aflat vineri adversarele pe care le va infrunta in cadrul turneului de la Madrid, acolo unde isi apara trofeul cucerit anul trecut.

Sportiva va noastra va avea un debut care nu se anunta a fi foarte complicat, urmand a o intalni pe Kristyna Pliskova, numarul 58 in clasamentul WTA.

Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum in circuitul WTA, astfel ca vom avea parte de o premiera.

Mai departe, pentru Simona urmeaza un duel cu invingatoarea partidei dintre Roberta Vinci si Daria Kasatkina.

Daca va trece mai departe, romanca, favorita trei la editia din acest an a turneului de la Madrid, s-ar putea duela cu Sam Stosur sau Julia Gorges, daca nu vom avea surprize mari, pentru ca in optimile de finala sa putem asista la un nou duel cu Johanna Konta. Simona le-ar mai putea intalni in aceasta faza pe Wozniacki, Suarez Navarro sau Vandeweghe.

Duelul pentru sferturile de finala se anunta a fi si mai complicat, cu Gabi Muguruza, campioana en-titre de la Roland Garros, in topul posibilelor adversare.

De notat sunt si prezentele unor jucatoare precum Karolina Pliskova, a doua favorita de la Madrid, Elena Vesnina, sau Barbora Strycova.

In fine, in posibila finala, cele mai periculoase adversare de pe cealalta parte de tablou sunt Angue Kerber, Dominika Cibulkova, Aga Radwanska, Svetlana Kuznetsova sau Madison Keys.