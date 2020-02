Simona Halep si-a aflat adversarele de la Dubai: Cum arata tabloul sportivei noastre

Simona Halep a aflat, sambata, ce jucatoare va intalni in cadrul turneului de la Dubai, dupa ce organizatorii au efectuat tragerea la sorti.

Sportiva noastra are bye in primul tur si va intra direct in runda a doua, unde se va duela cu invingatoarea dintre Alison Riske (18 WTA) si Ons Jabeur (45 WTA).

Apoi, in sferturile de finala, Simona se poate intalni cu Elise Mertens, Qiang Wang, Maria Sakkari sau Aryna Sabalenka.

Daca va ajunge in semifinale, Simona ar putea da peste una dintre Elina Svitolina, Garbine Muguruza, Marketa Vondrousova, Anastasija Sevastoa, Dayana Yamstremska, Kim Clijsters sau Kiki Bertens.

Anul trecut, Simona a fost invinsa in sferturile de finala ale turneului de la Dubai de Belinda Bencici, cu 4-6, 6-4, 6-2.

Turneul de la Dubai incepe luni si este dotat cu premii in valoare totala de 2.643.670 de dolari.

ziare.com