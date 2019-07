Simona Halep se califica magistral in finala de la Wimbledon

Simona Halep a obtinut o calificare magnifica in finala turneului de la Wimbledon 2019.

Sportiva noastra a invins-o fara probleme pe ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA), la capatul unui meci fenomenal, cu scorul 6-1, 6-3.

Dupa un inceput echilibrat, in care primele doua game-uri au durat 20 de minute si scorul a fost 1-1, Simona a reusit sa-si ridice nivelul si a pus stapanire pe joc.

Sportiva noastra a jucat mai curajos ca oricand si a alternat loviturile scurte cu venirile la fileu, avand practic un tenis total.

Evolutia extraordinara Simonei este evidentiata si de numarul loviturilor castigatoare din primul set, 16 la numar, dublu comparativ cu cele ale Svitolinei.

In setul secund, Svitolina a reusit sa-si ridice nivelul, a echilibrat, dar Simona a raspuns cu un serviciu impecabil, iar apoi a profitat de sansele avute pentru a face break si pentru a se desprinde.

Sportiva noastra s-a calificat astfel in premiera in finala turneului de la Wimbledon si in a cincea finala de Grand Slam din cariera.

In ultimul act, Simona o va intalni pe invingatoarea dintre Serena Williams (10 WTA) si Barbora Strycova (54 WTA).

ziare.com