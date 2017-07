Simona Halep se califica in turul III la Wimbledon

Simona Halep s-a calificat in turul III de la Wimbledon dupa un meci castigat insa cu multe emotii.

Sportiva noastra a trecut in doua seturi, scor 7-5, 6-3, de brazilianca Beatriz Hadad Maia.

Simona a avut probleme in fata unei adversare construita parca pe tiparul Jelenei Ostapenko, cea care a invins-o in finala de la Roland Garros – inalta, masiva si cu lovituri foarte puternice.

Iar prima parte a jocului a parut o reeditare a finalei de la Paris, Hadad Maia dominand-o de multe ori cu autoritate pe Halep, cea care nu a gasit solutii pentru a contra agresivitatea si forta adversarei.

Experienta a fost ce care si-a spus cuvantul in aceasta disputa, Halep fiind cea care a contolat momentele cheie din cele doua seturi.

In primul, Simo a reusit sa salveze mingi de break in momentele importante si s-a impus pe final, in timp ce in cel de-al doilea a fost stapana pe ea in game-urile interminabile din debut si a profitat de caderea in primul rand psihica a adversarei.

Halep se califica in turul III fara sa straluceasca, iar in fata ei se va afla o adversara din nou abordabila, chiar foarte abordabila, chinezoaica Shuai Peng.

Calificarea in turul III ii asigura Simonei 130 de puncte WTA si un cec in valoare de 90 de mii de lire sterline.

