Simona Halep se califica in turul III la Australian Open dupa o victorie clara cu Bouchard

Simona Halep a obtinut calificarea in turul III de la Australian Open dupa ce a obtinut o victorie categorica in duelul cu Eugenie Bouchard.

Numarul 1 WTA s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-2, si se gandeste deja la duelul din runda urmatoare.

Jucatoarea nascuta in Constanta nu a avut probleme in fata canadicencei care, in urma cu 4 ani, ii refuza o finala de vis la Wimbledon, reusind sa castige fara a face risipa de efort.

Genie Bouchard a aratat inca o data de ce s-a prabusit in ierarhia feminina, ea fiind doar o umbra a jucatoarei care uimea lumea tenisului in urma cu patru ani.

Lipsita de concentrare si gresind enorm de mult, canadianca nu a putut fi decat partener pentru un antrenament in ritm de joc pentru Simona.

In ceea ce o priveste pe romanca, ea ne-a aratat ca a trecut cu bine peste accidentarea din partida cu Destanee Aiava, din turul I.

Chiar daca nu s-a fortat, Halep si-a pus la incercare glezna afectata de o entorsa, iar aceasta a rezistat cu brio. Cum pentru ea urmeaza o zi de pauza, este de asteptat ca afectiunea sa fie tinuta in continuare sub control.

Pentru Simona Halep urmeaza in turul III un duel care este abordabil, contra unei adversare ce in mod normal nu ii poate pune mari probleme, este vorba despre americanca Lauren Davis.

