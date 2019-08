Simona Halep se califica in turul II la US Open dupa un meci dificil

Sportiva noastra s-a impus mai greu decat o arata scorul, in trei seturi, scor 6-3, 3-6, 6-2, dupa aproape doua ore de tenis, relateaza Ziare.com Invinsa in primul meci la ultimele doua editii ale Openului american, Simona a inceput foarte bine partida cu reprezentanta gazdelor ce a acces pe tabloul principal in postura de lucky loser, reusind sa se distanteze rapid.Primul set a fost, de altfel, unul controlat de romanca, aceasta reusind sa isi domine destul de autoritar adversara.Lucrurile s-au schimbat dramatic in actul secund, atunci cand fostul numar 1 WTA a scazut mult ritmul si i-a permis lui Gibbs sa revina si sa se impuna.A fost un set de cosmar pentru Simona, ea nereusind sa tina pasul cu Gibbs si nici sa isi revina din caderea de forma fara o cauza evidenta.A facut acest lucru in “decisiv”, cand a redevenit agresiva si si-a dominat adversara cu mingi tari si ruperi de ritm. Gibbs nu a contat in setul trei, pe care l-a pierdut clar, si se multumeste cu prezenta pe tabloul principal de la US Open.In ceea ce o priveste pe Simona, ea va da peste o alta americanca incomoda in turul al doilea, Taylor Townsend urmand a-i fi adversara. Si aceasta din urma a avut nevoie de trei seturi si de doua ore de joc pentru a o depasi pe Kateryna Kozlova cu 6-3, 3-6, 6-2. ( Ziare.com