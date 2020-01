Simona Halep se califica in turul II la Australian Open. 7-6, 6-1 cu Brady

Simona Halep a reusit sa se califice in turul secund de la Australian Open dupa o victorie superba contra lui Jennifer Brady.

Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 7-6, 6-1, revenind exceptional in primul act al intalnirii.

Partida de marti dimineata a inceput foarte prost pentru romanca, Brady reusind breakul in chiar primul game si apoi mentinandu-se in avantaj pana in a doua jumatate a setului.

Halep a reusit sa egaleze si a avut chiar sansa de a inchide acest prim act, insa nu a concretizat-o si jocul a continuat.

Pe final de set Simona s-a impiedicat si a cazut, insa, din fericire, problemele au fost minore si ea a reusit sa continue partida.

Dupa ce a salvat mingi de set a impins jocul in tie-break, acolo unde s-a impus fara prea multe emotii, scor 7-5.

Setul secund a fost unul complet diferit, Simona dominand copios si impunandu-se cu un categoric 6-1, fara niciun fel de bataie de cap.

Mai departe, in turul secund pentru romanca urmeaza un duel cu invingatoarea meciului dintre Harriet Dart si Misaki Doi.