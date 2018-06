Simona Halep se califica in semifinale la Roland Garros, unde o asteapta Muguruza

Simona Halep s-a calificat, miercuri, in semifinalele Grand Slam-ului de la Roland Garros.

Tenismena noastra a trecut in sferturile de finala de favorita numarul 12, Angelique Kerber, revenind dupa ce a pierdut primul set.

6-7 (2), 6-3, 6-2 a fost scorul partidei dintre Simona Halep si Angelique Kerber, care a durat doua ore si 16 minute.

Simona Halep şi Angelique Kerber au disputat, pe arena Suzanne Lenglen, unul dintre cele mai frumoase meciuri ale turneului feminin la actuala ediţie a Roland Garros, o înfruntare de anduranţă, cu multă rispă de energie şi lovituri spectaculoase, o partidă clasică pe zgură. Deşi a fost condusă cu 4-0, în primul set, Halep nu a lăsat niciun moment impresia că are de gând să se predea, cum a făcut-o în unele partide, chiar recent. Dimpotrivă, românca a fost încrezătoare, lucidă şi inteligentă, şi-a corectat ce nu mergea în jocul ei şi s-a impus în faţa rivalei, mult mai clar decât a făcut-o la începutul anului, la Australian Open.

Halep a făcut break în primul ghem al setului secund şi a revenit rândul jucătoarei germane să caute recuperarea terenului pierdut, să rişte mai mult loviturile decisive şi în acelaşi timp să greşească mai mult. Deşi sportiva din Constanţa s-a mai jucat cu nişte mingi de break, pe care le-a irosit cu seninătate, ea a controlat autoritar setul şi l-a închis aşa cum l-a început, cu break, scor 6-3, după o oră şi 40 de minute de la începutul partidei.

Jocul lui Kerber s-a stins treptat, astfel că Halep şi-a continuat evoluţia dominantă pe teren. Ea a reuşit break-ul în decisiv în ghemul al doilea, dar nu l-a concretizat cu serviciul, iar Kerber s-a apropiat la 1-2. Cu un rebreak, românca a pus distanţa de două ghemuri la locul ei, apoi a mărit-o treptat şi, cu un nou break, a închis meciul, scor 6-2, după două ore şi apropae 15 minute.

In semifinale, Simona o va intalni pe favorita numarul 3, Garbine Muguruza, intr-o partida care va avea in joc, pe langa locul din marea finala, si prima pozitie in clasamentul WTA. (Digi 24, ziare.com)