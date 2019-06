Simona Halep se califica in optimi la Roland Garros in stil de mare campioana

Simona Halep s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros.



Sportiva noastra a invins-o pe favorita numarul 27, Lesia Tsurenko, scor 6-2, 6-1. A fost o demonstratie de forta din partea Simonei, care nu a avut probleme in niciun moment al meciului cu jucatoarea din Ucraina. In plus, dupa ce in precedentele doua meciuri de la Roland Garros a disputat trei seturi, Simona a incheiat aceasta partida foarte rapid si si-a conservat energia pentru saptamana viitoare. Aceasta a fost a opta victorie pentru Simona din tot atatea partide disputate cu Tsurenko. In optimile de finala, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Monica Puig (59 WTA) si Iga Swiatek (104 WTA). (Ziare.com)