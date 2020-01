Simona Halep se califica fara emotii in optimi la Australian Open

Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open dupa ce a invins-o pe Yulia Putintseva.

Sportiva noastra a trecut fara mari emotii de ocupanta locului 38 WTA, scor 6-1, 6-4.

Simona a dominat meciul de la un capat la celalalt, a servit foarte bine si nu i-a dat sanse jucatoarei din Kazahstan.

In plus, Simona a adoptat si un stil mai ofensiv comparativ cu cel cu care ne-a obisnuit si a venit destul de des la fileu.

Pentru calificarea in optimile de finala, Simona are asigurat un cec in valoare de 300 de mii de dolari australieni, echivalentul a 206.000 de dolari americani.

In optimile de finala, Simona se va duela cu Elise Mertens (17 WTA), care a invins-o in trei seturi pe Cici Bellis (600 WTA).

Partida din optimile de finala va avea loc luni, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.

ziare.com