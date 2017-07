Simona Halep s-a calificat in turul II la Wimbledon

Simona Halep s-a calificat luni dupa-amiaza in turul II al turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

Reprezentanta noastra, cotata drept favorita numarul 2 la castigarea turneului, a invins-o in runda inaugurala pe neo-zeelandeza Marina Erakovic, clasata pe locul 149 in ierarhia WTA.

Simona s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-1, la capatul unei dispute ce a durat o ora si 14 minute.

Fara sa forteze, Simona a obtinut o victorie confortabila in fata unei adversare mult sub nivelul ei.

Simona merge in turul II, acolo unde o va intalni pe brazilianca Beatriz Haddad Maia, locul 97 in ierarhia WTA, la o data ce urmeaza a fi anuntata de organizatorii turneului din Marea Britanie.

Dupa calificarea in turul II, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 57.000 de lire sterline si 70 de puncte in clasamentul WTA.