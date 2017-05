Simona Halep s-a calificat in sferturile turneului de la Roma

Simona Halep s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului de la Roma.

Reprezentanta noastra, cotata cu sansa a 6-a la castigarea turneului, a invins-o in optimi pe favorita numarul 12, rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova.

Tenismena romana s-a impus in trei seturi, cu 6-1, 4-6, 6-0, la capatul unui joc ce a durat o ora si 38 minute.

Primul set a fost controlat in totalitate de Simona, care a arat un joc solid si n-a fost pusa deloc in dificultate de rusoaica.

Situatia s-a schimbat insa in setul doi, unul in care evolutia reprezentantei noastre a fost oscilanta, iar Pavlyuchenkova a profitat si a incheiat setul cu 6-4, dupa ce a reusit 3 breakuri.

Setul decisiv a avut insa acelasi deznodamant ca primul, iar Simona avanseaza in runda urmatoare cu o victorie totusi categorica, chiar daca obtinuta in trei seturi.

Dupa calificarea in sferturi, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 53.065 dolari si 190 de puncte in clasamentul WTA.

In sferturile competitiei, Simona urmeaza s-o intalneasca pe surprinzatoarea estonianca Anett Kontaveit (locul 68 WTA), care le-a eliminat pana acum pe favorita numarul 1, Angelique Kerber, si favorita numarul 15, Mirjana Lucic-Baroni.

Jocul dintre cele doua va avea loc vineri, la o ora ce urmeaza sa fie anuntata de organizatorii turneului din capitala Italiei.

Simona si Kontaveit s-au mai intalnit o singura data pana acum, anul acesta, la turneul de la Miami, cand romanca s-a impus fara probleme, scor 6-3, 6-0.