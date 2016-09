Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Wuhan

Simona Halep s-a calificat, miercuri dimineata, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Wuhan, China.

In optimi, sportiva nascuta in Constanta a trecut in doua seturi, scor 6-3, 6-3, de Yaroslava Shvedova, din Kazahstan.

Dupa victoria facila din turul al doilea, cand a beneficiat de abandonul Irinei Begu, Simona a intrat destul de decisa pe teren, incepand jocul cu un break.

Shvedova a dat apoi semne de ca isi revine si a inceput sa puna probleme, insa romanca a incheiat primul set cu un break.

Actul secund a inceput echilibrat, Simona a reusit apoi breakul, insa imediat si-a pierdut si ea serviciul.

A urmat un al doilea break al romancei, si soarta partidei a fost transata.

Simona Halep s-a calificat asadar in sferturile de finala de la Wuhan, acolo unde va da peste Madison Keys.