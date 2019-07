Simona Halep s-a calificat in semifinale la Wimbledon. Urmeaza Elina Svitolina

Simona Halep s-a calificat marti, pentru a doua oara in cariera, in semifinale la Wimbledon.

Tenismena romana a trecut in sferturile de finala de Shuai Zhang, in doua seturi, scor 7-6 (4), 6-1.

O ora si 28 de minute a durat confruntarea dintre cele doua.

Shuai Zhang se afla pe locul 50 in ierarhia WTA si pana la aceasta editie n-a trecut de primul tur pe iarba londoneza, insa Simona n-a avut deloc un meci usor impotriva chinezoaicei in varsta de 30 de ani care a invins-o de doua ori pe Halep, la Austalian Open si Beijing, in 2016.

Startul meciului i-a apartinut lui Shuai Zhang, care s-a distantat aproape imediat la 4-1. A avut chiar patru sanse de a se desprinde la 5-1, insa Simona a rezistat eroic. Din acel moment, sportiva noastra a pus stapanire pe joc si a revenit superb, adjudecandu-si primul act la tie-break, cu 7-6 (4).

Setul doi a fost controlat de Simona, care a surclasat-o pe chinezoaica la toate capitolele si va juca din nou in semifinale pe iarba londoneza.

In penultimul act, Simona o va intalni joi pe Elina Svitolina.

588.000 de lire sterline si 780 de puncte in clasamentul WTA si-a asigurat Simona odata cu calificarea in semifinalele Grand Slam-ului din capitala Angliei.

