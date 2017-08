Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Toronto dupa ce a invins-o pe slovaca Magdalena Rybarikova (locul 33 WTA), scor 6-3, 6-4.



Simona nu a fortat foarte mult, dar a dominat intr-un meci in care adversara a dat tot ce a avut mai bun.

Primul set a fost foarte echilibrat pana in game-ul cu numarul opt, cand Simona a facut break si apoi si-a luat serviciul pentru a se impune cu 6-3.

Setul secund a fost mai spectaculos, cu multe momente in care Simona a avut sansa de a se desprinde.

A facut break in game-ul cu numarul trei, Rybarikova a egalat imediat, dar Simona nu s-a lasat si apoi a castigat fara mari emotii partida.

In optimi, Simona se va duela cu jucatoarea Barbora Strycova din Cehia, aflata pe locul 26 in clasamentul mondial. Simona conduce cu 3-1 in intalnirile directe cu Strycova.

Partida va avea loc joi, dupa ora 21:00.

Pentru calificarea in optimile de finala, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 28.030 de dolari.

Anul trecut, Simona a castigat turneul ce a avut loc la Montreal. (Ziare.com)