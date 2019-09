Simona Halep s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Wuhan, unde o va intalni pe Elena Rybakina

Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului de la Wuhan dupa ce a invins-o pe Barbora Strycova (34 WTA).



Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-2, la capatul unui meci ce a durat aproximativ o ora si jumatate, relateaza Ziare.com. Simona a inceput meciul perfect si a trecut rapid in avantaj, dar a urmat un moment de relaxare ce i-a permis Strycovei sa conduca cu 3-2. Romanca a revenit insa rapid si a castigat patru game-uri la rand pentru a lua primul set cu 6-3 in 42 de minute. Setul secund a fost ceva mai spectaculos, cu multe break-uri din partea ambelor jucatoare, dar Simona a obtinut in cele din urma calificarea. In optimile de finala, Simona se va duela cu rusoaica Elena Rybakina, aflata pe locul 50 in clasamentul WTA. Amintim ca anul trecut Simona a fost eliminata in turul 2 de la Wuhan.

Halep o va întâlni pe Elena Rybakina, în optimile de finală ale turneului de la Wuhan

Simona Halep (6 WTA) s-a calificat, marți dimineața, în optimile de finală ale turneului de la Wuhan (China), fază în care va întâlni o sportivă din Kazahstan, pe Elena Rybakina (50 WTA), informeaza Mediafax. Elena Rybakina, în vârstă de 20 de ani, a avut parte de o partidă mai dificilă în turul al doilea, contra tunisiencei Ons Jabeur. Tenismena din Kazahstan s-a impus în trei seturi, scor 6-1, 6-7 (3), 6-2. Spre deosebire de Halep, Rybakina este posesoarea unei invitații, iar aceasta nu a beneficiat de un prim tur liber. În runda inaugurală, Rybakina a avut parte tot de un meci de trei seturi, împotriva chinezoaicei Lin Zhu, scor 7-5, 2-6, 6-0. Elena Rybakina are un singur turneu câștigat în carieră, chiar la București, în acest an. Data și ora partidei Simona Halep-Elena Rybakina, din optimile de finală ale turneului de la Wuhan, urmează să fie stabilită de către organizatori.