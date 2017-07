Simona Halep s-a calificat in optimi la Wimbledon. Urmeaza Azarenka

Simona Halep s-a calificat vineri in optimile de finala ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

Reprezentanta noastra a invins-o in turul III pe chinezoaica Shuai Peng, in doua seturi, scor 6-4, 7-6 (7).

O ora si 40 de minute a durat prima intalnire directa dintre Simona Halep si veterana Shuai Peng (31 de ani), una extrem de echilibrata si plina de lovituri spectaculoase de ambele parti.

Simona a intrat putin mai greu in partida, dar si-a revenit la timp si si-a adjudecat primul set dupa 38 de minute, cu 6-4.

Setul doi a stat sub semnul echilibrului si astfel a fost nevoie de tie-break pentru a fi decis. Mai intai, Simona a salvat o minge de set, pentru ca, dupa ce a ratat o minge de meci, sa inchida partida la 9-7.

Calificarea in optimi ii garanteaza Simonei un cec in valoare de 147.000 de lire sterline si 240 de puncte in ierarhia WTA.

In optimi, Simona o va intalni pe Victoria Azarenka, abia revenita in circuitul WTA dupa ce a nascut. In turul III, Vika a trecut greu de Heather Watson, scor 3-6, 6-1, 6-4.

Va fi cea de-a patra confruntare directa intre Simona Halep si Victoria Azarenka, scorul fiindu-i favorabil jucatoarei din Belarus, 2-1:

2012, Doha: 6-3, 6-1 pentru Azarenka;

2012, Linz: 6-1, 6-1 pentru Azarenka;

2015, US Open: 6-3, 4-6, 6-4 pentru Halep.

Intalnirea dintre cele doua va avea loc luni, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatorii All England Club.