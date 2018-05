Simona Halep s-a calificat fara emotii in sferturi la Madrid

Simona Halep s-a calificat, miercuri dupa-amiaza, in sferturile de finala ale turneului de la Madrid.

Castigatoarea ultimelor doua editii ale turneului patronat de Ion Tiriac a invins-o in optimile de finala pe cehoaica Kristyna Pliskova, aflata pe locul 94 in ierarhia WTA.

6-1, 6-4 a fost scorul intalnirii dintre cele doua, care a durat o ora si 15 de minute.

Cea de-a treia confruntare directa dinte Simona si Kristyna n-a fost cu nimic diferita de precedentele doua, iar reprezentanta noastra a iesit din nou invigatoare dupa doua seturi.

Simona a izbutit un nou prim set de exceptie, pe care l-a castigat in doar 28 de minute, cu 6-1.

Setul doi a fost mai echilibrat, iar sora mult mai cunoscutei Karolina Pliskova a avut chiar 5 sanse de break. N-a reusit sa fructifice nici una, in schimb Simona a reusit breakul la momentul oportun, cand scorul era 4-4, iar apoi a incheiat meciul in stil de mare campioana, cu un game la 0.

In urma acestei victorii, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 149.390 de euro si 215 puncte in clasamentul WTA.

Mai departe, in sferturile de finala, constanteanca o va intalni pe castigatoarea partidei dintre Karolina Pliskova (fav.6) si Sloane Stephens (fav.9).