Simona Halep revine fantastic si se califica in optimi la Madrid

Simona Halep a obtinut o calificare spectaculoasa marti in optimile turneului de la Madrid.

Reprezentanta noastra, cotata cu sansa a 3-a la castigarea turneului organizat de Ion Tiriac, a invins-o in turul II pe italianca Roberta Vinci, scor 6-3, 2-6, 7-6.

Italianca a avut 5-2 in setul decisiv, insa Simona a avut o revenire superba si ramane in capitala Spaniei pentru a-si apara titlul castigat anul trecut.

Simona si veterana Vinci au oferit o partide demna de o finala, cu multe puncte spectaculoase si o rasturnare de scor de povestit ani de acum incolo.

Primul set a inceput echilibrat si doar un break facut de sportiva noastra a stat intre cele doua.

Al doilea set parea ca ii apartine Simonei, insa Vinci a prins aripi dupa o discutie cu antrenorul ei, care i-a cerut sa fie mai agresiva, iar italianca a egalat situatia la seturi si a impins jocul in decisiv.

In setul decisiv, Vinci a jucat perfect pana la 5-2, cand Simona, care a dat ceva semne de nervozitate in acest set III, a avut o revenire spectaculoasa si a impins meciul in tie-break, acolo unde s-a impus cu 7-2.

Dupa aceasta victorie, Simona a obtinut biletele pentru optimi, acolo unde va da peste favorita numarul 16, australianca Samantha Stosur.

Calificarea in optimi ii aduce Simonei un cec in valoare de 68.010 euro si 120 de puncte in clasamentul WTA.