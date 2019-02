Simona Halep pierde la Doha o finala pe care a avut-o in mana: Nu am mai avut energie

Simona Halep a pierdut finala WTA de la Doha in fata Elisei Mertens ( 21 WTA) din Belgia, dupa o finala pe care la un moment dat a controlat-o cu maxim de autoritate, conducand cu 6-3, 2-0.

Mertens, locul 21 WTA, a castigat cu scorul de 3-6, 6-4, 6-3, dupa 2 ore si 6 minute de joc. Dupa acest trofeu, belgianca va ruca pe pozitia a 16-a in lume.

Este pentru prima data cand Mertens a castigat un meci in circuitul oficial WTA in fata Simonei, care pierde sansa de a bifa un nou trofeu la Doha, dupa cel cucerit in 2014.

Simona Halep a controlat primul set, care a durat putin peste jumatate de ora la Doha, set care a inceput totusi cu doua break-uri de fiecare parte.

Un 6-3 categoric asadar, care nu a lasat drept de niciun fel de comentariu in ce priveste jucatoarea care a meritat mai mult victoria, Simona oferind cateva lovituri exceptionale, in ovatiile zecilor de romani prezenti pe arena din Qatar.

Si setul secund a inceput sub aceleasi auspicii, Halep dominand clar aceasta intalnire, ducandu-se la 2-0 si bifand 5 game-uri la rand asadar in aceasta intalnire.

Dar cum socoteala de acasa mai mereu nu se potriveste cu cea din targ, chiar daca Simona Halep a condus si a dominat si prima parte a setului secund, s-a produs un declick la un moment dat, romanca s-a impotmolit fix cand nu trebuia. Mai intai insa, trebuie spus ca la 1-2, Mertens a cerut in mod ciudat un time-out medical pentru dureri de spate, terminat cu o pauza de vestiare care a durat circa 10 minute.

O pauza care vizibil a scos-o din ritm pe romanca, care dupa reluare nu a mai etalat acelasi tenis de calitate. Ba mai mult, la 4-4 a clacat, Elise Mertens a facut un break salvator si a trimis mai apoi partida in decisiv.

Setul trei a inceput foarte bine din nou pentru Mertens, a avut 2-0 aceasta, Simona Halep s-a agatat cu disperare, a egalat pe tabela la 2, dar resursele fizice ale romancei au inceput usor-usor sa fie din ce in ce mai mici, combinate si cu dureri de spate la finalul partidei.

Mertens castiga asadar in 3 seturi o finala pe care o credea pierduta categoric la un moment dat, Simona Halep pierde finala cu numarul 34 jucata in circuitul WTA.

Pentru romanca urmeaza turneul WTA de la Dubai, chiar de luni incolo, acolo unde locul 2 mondial are prim tur liber.

La conferinta de presa oficiala care a urmat finalei cu sportiva din Belgia, Halep a facut o analiza lucida a acestei partide, controlata pana la un punct de fosta lidera mondiala:

“Am ramas fara energie, eram foarte obosita in setul decisiv. Trebuia sa fiu suta la suta la nivel fizic ca sa pot castiga un asemenea meci. Dar ea a meritat victoria, a fost mai puternica, mai echilibrata. Nu vreau sa fac o drama din asta. M-am simtit obosita vineri. Totul a inceput inca de acum doua zile. Dar nu am vrut sa renunt. Sunt fericita ca am jucat aici, in Doha. Nu este vorba despre o accidentare, doar mi-a curs sange. Trebuie sa ma odihnesc. E bine ca voi avea trei zile de recuperare. Abia miercuri voi juca la Dubai”, puncta Halep, care va urca incepand de luni pe locul 2 mondial WTA, peste Petra Kvitova, din Cehia.

In final, sportiva noastra a recunoscut ca in opinia sa a facut o saptamana foarte buna aici la Doha si ca este multumita de nivelul tenisului sau: “Raman cu faptul ca am reusit sa ating un nou nivel. In meciurile mele cu Tsurenko, Goerges si Svitolina am reusit sa am reveniri importante, am putut sa-mi testez mentalul. Azi am condus, dar nu am avut energia pentru a castiga. Cred ca e un debut bun de an”.

