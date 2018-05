Simona Halep pierde categoric finala de la Roma

Elina Svitolina a castigat intr-o maniera categorica finala turneului Masters WTA de la Roma, in compania Simonei Halep, dupa doua seturi extrem de dezechilibrate pe zgura de la Foro Italico.

Scorul a fost 6-0, 6-4, dupa doar o ora si 7 minute de joc.

Primul set a fost unul despre care am avea foarte putine de scris, el a durat doar 19 minute si a fost dominat in totalitate de sportiva de pe locul 4 WTA, care a profitat si de enorm de multele greseli nefortate facute de Halep, care si-a si chemat antrenorul la 0-5 in cautarea unei solutii:

Nimic nu o mai putea salva pe Halep in acest prim set in care a fost si extrem de nervoasa, dar si lipsita de orice fel de solutie.

Mansa secunda a inceput mai echilibrat, Halep a rupt in fine vraja si a facut si ea primul punct, dar totul s-a intrerupt la 1-1, cand Elina a facut din nou 2 puncte la rand.

La 3-2 in setul doi, Simona Halep a cerut o pauza medicala la vestiare, timp de 5 minute, dupa ce a acuzat ceva dureri la nivel lombar.

Mansa a continuat totusi echilibrata, s-a facut 4-2, apoi 5-3, moment in care Halep putea reveni in set, a condus cu 30-15 pe serviciul Elinei, dar aceasta si-a ridicat nivelul si asa s-a scris istoria finalei.

Elina Svitolina castiga asadar pentru a doua oara consecutiv trofeul de la Roma si isi apara punctele obtinute acum un an, ramanand cu aceasta ocazie si in top 5 WTA, lucru care nu ar fi fost posibil daca nu ar fi invins-o in aceasta trista duminica pe Simona Halep.

Halep ramane cu consolarea ca ramane pe 1 WTA si va fi cap de serie numarul 1 la Roland Garros, turneu de Mare Slem care va incepe la finele lunii mai.