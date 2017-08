Simona Halep pierde categoric finala de la Cincinnati si rateaza din nou sansa de a deveni lider mondial

Garbine Muguruza a castigat finala turneului WTA de la Cincinnati, in Statele Unite, dupa o finala in care a invins-o foarte clar pe Simona Halep, scor 6-1, 6-0, rapindu-i sansa sportivei noastre, din nou, de a urca pe locul 1 mondial WTA.

Simona Halep a inceput extrem de slab partida cu Garbine Muguruza, iar primul set a fost unul dominat de la un capat la altul de sportiva din Spania, profitand, e drept, si de o evolutie prea timorata, lipsita de stralucire, a romancei.

Prima mansa a durat doar 23 de minute si a fost castigata cu 6-1 de catre sportiva din Spania, locul 6 WTA.

La 1-4, Simona Halep l-a chemat in ajutor pe antrenorul Darren Cahill, care a sfatuit-o sa joace mai mult pe serviciul doi al adversarei, sa intre mai mult in teren cu forehandul si, in general, sa isi deschida mai mult unghiurile in teren.

Setul doi a fost unul similar cu primul pana la 3-0 pentru iberica, Simona Halep intrand in joc in game-ul 4, unul care a durat peste 10 minute si care putea schimba soarta setului, avand in vedere ca romanca a ratat multiple sanse de break.

Iberica s-a tinut tare, a facut 4-0 si de aici inainte totul a fost simplu pentru campioana de la Wimbledon, care a realizat un 6-0 sec si a castigat in premiera turneul WTA de la Cincinnati.

Muguruza castiga in premiera turneul WTA de la Cincinnati, in timp ce Simona Halep ramane pe locul 2 WTA, la doar 5 puncte in spatele lui Karolina Pliskova din Cehia.

Partida a durat doar 57 de minute.