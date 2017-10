Simona Halep o invinge pentru prima oara in cariera pe Sharapova: 6-2, 6-2

Simona Halep a scapat de “cosmarul” Sharapova si a obtinut prima victorie din cariera impotriva rusoaicei.



Romanca s-a impus intr-o maniera clara in optimile de finala de la Beijing, castigand duelul cu scorul de 6-2, 6-2.

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, a obţinut, miercuri, primul succes în faţa rusoaicei Mariei Şarapova, locul 104 WTA, beneficiară a unui wild card, în opt meciuri.

Intalnirea cu numarul opt dintre cele doua rivale a avut o desfasurare atipica si nu gresesc foarte mult cei care spun ca rusoaica s-a batut singura de aceasta data.

Fostul numar 1 WTA a gresit enorm de mult, iar loviturile castigatoare n-au mai venit in numar suficient pentru a acoperi erorile nefortate.

Primul set a fost unul in care Sharapova si-a facut serviciul abia in game-ul sapte, dupa trei breakuri consecutive ale Simonei si cand romanca avea un avantaj consistent pe tabela, 5-1.

Actul secund nu a fost foarte diferit, Sharapova castigand de aceasta data in primul game pe propriul serviciu, pentru ca apoi sa reia sarabanda greselilor nefortate.

In ceea ce o priveste pe Simona, pe langa doza mare de sansa cu ziua groaznica prinsa de adversara, are si meritul de a fi ramas in meci. In putinele momente in care a atacat a facut-o bine si, poate mai important decat atat, a stat suficient de mult in schimburile de mingi pentru ca rusoaica sa greseasca.

Pentru Halep urmeaza un nou meci dificil in sferturi, urmand a da peste invingatoarea duelului dintre Daria Kasatkina si Agnieszka Radwanska.