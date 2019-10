Simona Halep, invinsa de Svitolina la Turneul Campioanelor

Simona Halep a fost invinsa de campioana din 2018, Elina Svitolina, la Turneul Campioanelor din Shenzhen.

Sportiva noastra s-a inclinat in doua seturi destul de disputate, scor 5-7, 3-6.

Ambele jucatoare veneau dupa victorii obtinute in prima etapa a fazei grupelor, castigatoarea avand sanse uriase de calificare in semifinale inaintea duelurilor de vineri.

Svitolina a inceput excelent, cu break si doua game-uri, insa Simona a gasit resursele de a reveni si de a egala.

Cand parea pe punctul de a inchide setul, adversara ei parand cazuta, Halep a scazut neasteptat nivelul si i-a permis Elinei sa reintre in partida. S-a ajuns la 5-5, moment in care ucraineanca a fortat si a avut de castigat.

Setul secund a fost destul de asemanator, chiar daca scorul este diferit, cele doua avand un nivel destul de apropiat.

Diferenta a fost facuta de lipsa de rabdare a Simonei care, asa cum i-a transmis si Darren Cahill in doua randuri, s-a incapatanat sa caute prea repede loviturile castigatoare, strategie care a facut-o sa greseasca.

Svitolina castiga asadar in doua seturi si isi asigura deja calificarea in semifinale, in timp ce Simona va juca pentru accederea in penultimul act vineri, contra Karolinei Pliskova.

