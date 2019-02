Simona Halep, invinsa de Bencic in sferturi la Dubai, dupa un meci de mare lupta

Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului de la Dubai de elvetianca Belinda Bencic (45 WTA).

Sportiva noastra a cedat dupa un meci de mare lupta, scor 6-4, 4-6, 2-6. Partida a durat doua ore si 17 minute si a fost de mare intensitate.

Simona a avut un start greoi de meci, dar a revenit si a reusit sa castige primul set cu 6-4.

Din setul secund, serviciul a inceput insa sa o lase, iar dublele-greseli s-au tinut lant (13 in acest meci) . A fost probabil meciul in care Simona a servit cel mai prost de cand a ajuns in elita tenisului.

Bencic s-a agatat de fiecare minge, a returnat intr-un ritm ametitor si a determinat-o astfel pe Simona sa greseasca mai mult, trimitand meciul in decisiv.

Simona a acuzat probleme fizice in decisiv si a parut sleita de puteri, chiar daca a luptat desi era vizibil afectata. Bencic a profitat totusi de minusurile sportivei noastre si a castigat setul decisiv cu 6-2.

Pentru Simona, acesta a fost al noualea meci in ultimele 12 zile, ceea ce explica in mare masura problemele fizice pe care le-a avut.

Bencic, in schimb, se va duela in semifinale cu invingatoarea dintre Elina Svitolina si Carla Suarez Navarro.

ziare.com