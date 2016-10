Simona Halep, infrangere usturatoare in optimi la Beijing

Simona Halep a fost eliminata surprinzator, joi, in optimile turneului WTA de la Beijing de chinezoaica Shuai Zhang, scor 6-0, 6-3.

Jucatoarea noastra a prins o zi foarte slaba, in care a alternat loviturile foarte bune cu greselile, pierzand game-uri pe care parea ca le are in mana.

Romanca a facut multe erori nefortate si a pierdut primul set cu 6-0, dupa mai putin de 20 de minute de joc, desi la 0-1 Simona a avut minge de 1-1.

In setul al doilea, Halep incepuse excelent, scor 2-0, insa la 3-1 a ratat doua mingi de break. A mai ratat alte doua mingi de game la 3-2, iar egalarea la 3, desi putea avea 5-1, a demoralizat-o pe Simona, care n-a mai reusit sa castige apoi niciun game, cu toate ca a salvat doua mingi de meci pe final.

S-a terminat 6-0, 6-3 pentru Shuai Zhang, care se califica astfel in sferturile de finala, dupa o ora de joc.