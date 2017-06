Simona Halep face meci mare la Roland Garros si se califica in finala

Simona Halep s-a calificat joi in finala turneului de la Roland Garros dupa un meci de zile mari impotriva Karolinei Pliskova.

Sportiva noastra s-a impus greu, in trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-3, si a ajuns pentru a doua oara in cariera in finala de la Paris.

Ajunsa in semifinale dupa meciul epic din sfertul cu Svitolina, Simona si-a demonstrat statutul de favorita la Openul Frantei din primele game-uri, dominand o adversara care a parut deloc confortabila pe zgura pariziana.

In primul set diferenta a fost facuta de un break, dar si de greselile multe facute de Pliskova, care a lasat impresia ca nu este in meci.

Cehoaica si-a revenit in actul secund, atunci cand a accelerat si a lovit puternic, punandu-i probleme unei Simona surprinzator de statica.

“Decisivul” s-a jucat pe serviciu, Pliskova gresind din nou mai mult decat Simona si cedand in cele din urma destul de clar.

Simona Halep ajunge din nou in finala de la Roland Garros dupa sezonul 2014. Daca acum 3 ani era outsidera in fata Mariei Sharapova, sambata va fi mare favorita impotriva pustoaicei Jelena Ostapenko, care a implinit azi 20 de ani, chiar in ziua cand s-a calificat prima oara intr-o finala de GS. Letona a invins-o pe Timea Bacinsky in trei seturi.

Finala se va desfasura sambata dupa-amiaza.