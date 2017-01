Simona Halep, eliminata in turul I la Australian Open

Simona Halep a repetat contraperformanta din 2016 si a fost eliminata din nou in primul tur de la Australian Open. Sportiva noastra a avut o replica palida in fata unei adversare care, in mod normal, nu avea cum sa ii puna probleme.

Shelby Rogers (57 WTA) s-a impus in cele din urma in doua seturi, scor 6-3, 6-1, in setul secund romanca acuzand probleme medicale.

Partida a inceput intr-o maniera echilibrata, cu Simona gata sa reuseasca breakul pe primele servicii ale adversarei. N-a fost sa fie, iar de acolo a urmat dezastrul pentru romanca.

Jocul ei s-a rupt in game-ul sase, atunci cand Rogers a realizat primul break dupa opt minute de lupta. Din acel moment, Simona a incercat sa transmita ca are probleme medicale, ea tinandu-se de cateva ori de piciorul stang, in zona genunchiului si a gleznei.

Americanca nu a dat impresia ca este prea interesata de problemele Simonei si a jucat aproape fara greseala, reusind sa se impuna in primul set.

Actul secund a fost unul in care Halep a facut doar un act de prezenta. Dupa ce la pauza a solicitat un time-out medical, dar care s-a incheiat rapid, Halep a parut pur si simplu ca refuza jocul, intr-o maniera pe care am mai vazut-o pana acum la ea.

Incapabila sa se miste pe teren si incapabila sa returneze mingile in alta parte decat in zona de mijloc a terenului advers, numarul 4 WTA a pierdut categoric setul al doilea, in care nu a castigat decat un singur game.

Aventura Simonei la Australian Open se incheie inainte de a incepe, la fel ca anul trecut, in primul tur.

ziare.com