Simona Halep, eliminata in sferturile de finala de la Stuttgart

Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului de la Stuttgart.

Sportiva noastra a facut un meci slab in fata americancei CoCo Vandeweghe (16 WTA) si a cedat cu 6-4, 6-1.

Primul set s-a defasurat sub semnul echilibrului, iar Simona s-a multumit doar sa returneze si sa astepte greseala adversarei.

Chiar daca Vandeweghe a gresit mai mult, Simona a reusit doar 5 lovituri castigatoare in primul set, astfel ca americanca a fost intr-un usor avantaj.

S-a mers cap la cap pana in game-ul cu numarul zece, cand Vandeweghe a facut primul break al meciului si a castigat primul set.

Pierderea primului set a adus un sentiment de resemnare pe fata Simonei, care a inceput sa dea semne ca isi doreste ca meciul sa se incheie cat mai repede.

Au urmat momente in care Simona a luat la tinta fileul, a trimis punct dupa punct in afara terenului si Vandeweghe a defilat astfel in setul secund.

Simona paraseste astfel turneul de la Stuttgart inca din faza sferturilor de finala, dupa o partida in care nu s-a implicat prea mult.

Dupa eliminarea in aceasta faza a competitiei, Simona va pierde 85 de puncte in clasamentul mondial, dar va ramane pe primul loc WTA si dupa turneul de la Stuttgart.

ziare.com