Simona Halep, eliminata in sferturi la Roland Garros de noua stea a tenisului, Amanda Anisimova

Simona Halep a fost eliminata, joi, in sferturile de finala de la Roland Garros.



Campioana de anul trecut a fost invinsa de americanca in varsta de 17 ani Amanda Anisimova, in doar doua seturi.

A fost 6-2, 6-4 in favoarea tenismenei de origine rusa, aflata pe locul 51 in clasamentul WTA, dar care a facut senzatie de la inceputul anului.

Doar o ora si 10 minute a durat intalnirea dintre cele doua, controlata aproape in totalitate de surprinzatoarea americanca de origine rusa.

La doar 17 ani si aflata pentru prima oara in sferturile de finala ale unui turneu de Grand Slam, Amanda Anisimova a abordat meciul cu Simona Halep cu o maturitate impresionanta, reusind lovituri ce pareau imposibile si dictand ritmul jocului.

De partea cealalta, Simona a parut tematoare si a apelat la un joc pasiv, luand de putine ori initiativa.

A fost prima intalnire dintre cele doua tenismene.

Simona Halep va suferi o cadere abrupta in clasamentul WTA dupa eliminarea suferita, joi, in sferturile de finala de la Roland Garros.



Tenismena noastra, campioana la editia de anul trecut, va pierde nu mai putin de 1.570 de puncte.

In consecinta, Simona va cobori pana pe locul 8, cu 3.963 de puncte.

Anisimova se va intalni in semifinale cu australianca Ashleigh Barty, care a invins-o in doua seturi in celalalt sfert pe Madison Keys.

Cealalta semifinala feminina le opune pe Marketa Vondrousova (Cehia) si Johanna Konta (UK).