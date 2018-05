Simona Halep, eliminata in sferturi la Madrid de Karolina Pliskova

Simona Halep a fost eliminata, joi, in sferturile de finala ale turneului de la Madrid.

Castigatoarea ultimelor doua editii ale competitiei din capitala Spaniei a pierdut intalnirea cu favorita numarul 6, Karolina Pliskova.

Tenismena din Cehia s-a impus in doua seturi, cu 6-4, 6-3, la capatul unui joc care a durat doar o ora si 9 minute.

Pliskova pune astfel capat seriei de 15 victorii consecutive obtinute de Simona Halep la Madrid, dupa un meci in care a fost superioara la toate capitolele.

Simona a inceput, totusi, mai bine partida, insa serviciul incredibil si loviturile puternice ale cehoaicei au facut diferenta in cele din urma. Nici macar Darren Cahill n-a reusit s-o faca pe Simona sa reintre in joc cu cele doua on court coachinguri.

26 de erori nefortate a comis in partida de astazi Simona, pe cand numarul winnerelor s-a oprit la 11.

E prima victorie obtinuta de Karolina Pliskova in fata Simonei, in circuitul WTA.

Pentru prezenta in sferturile de finala ale turneului organizat de Ion Tiriac, Simona Halep va fi recompensata cu un cec in valoare de 149.390 de euro si 215 puncte WTA.

De partea cealalta, Pliskova o va intalni in semifinale pe invingatoarea sfertului dintre Petra Kvitova si Daria Kasatkina.