Simona Halep, eliminata de Sabalenka in sferturile de finala de la Adelaide

Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului de la Adelaide de bielorusa Aryna Sabalenka.

Ocupanta locului 12 WTA s-a impus fara mari probleme, scor 6-4, 6-2.

Simona a avut o evolutie palida, in care a gresit mult si nu si-a asumat mari riscuri.

In schimb, Sabalenka a facut jocul caracteristic de totul sau nimic si a profitat de pasivitatea sportivei noastre, care a avut un ritm destul de scazut.

In plus, Simonei nu i-a functionat nici serviciul in meci, in special al doilea, fiind foarte vulnerabila.

Aceasta este prima infrangere suferita de sportiva noastra in duelurile cu Aryna Sabalenka, pe care a invins-o de doua ori.

Dupa eliminarea de la Adelaide, Simona va face o pauza de doar cateva zile, intrucat de luni va lua startul la Australian Open.

In urma parcursului de la Adelaide, Simona va urca pe locul 3 in clasamentul WTA incepand de luni.

ziare.com