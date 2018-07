Simona Halep, eliminata de la Wimbledon dupa ce a avut minge de meci

Simona Halep a fost eliminata, sambata, in turul III de la Wimbledon desi a avut minge de meci in fata taiwanezei Su-Wei Hsieh.

In cele din urma, asiatica s-a impus in trei seturi, scor, 3-6, 6-4, 7-5.

A fost un meci extrem de ciudat din punctul de vedere al Simonei, care a pierdut fara sa stie exact cum, in fata unei adversare care nu s-a remarcat decat prin dorinta de lupta.

Halep a reusit sa castige primul set dupa un debut de meci in care niciuna dintre sportive nu a reusit sa isi faca serviciul, avand o serie de 5 breakuri consecutive.

Setul secund a avut o desfasurare neasteptata, ambele sportive fiind in pozitia de a conduce si de a se impune. A facut-o in cele din urma Hseih, care a trimis jocul in “decisiv”.

Al treilea set a fost unul destul de bun pentru Halep pana spre final. Numarul 1 WTA s-a distantat la 5-2, a servit pentru victorie la 5-3 si a avut minge de meci la 5-4.

Pana la urma, taiwaneza a impins “decisivul” in prelungiri si a castigat cu 7-5, obtinand o incredibila calificare in optimile de finala de la Wimbledon.

