Simona Halep, eliminata de la Indian Wells, pierde pozitia a doua in lume

Simona Halep a parasit turneul de la Indian Wells in faza optimilor de finala, ea fiind eliminata la capatul unui meci de cosmar. Cehoaica Marketa Vondrousova, numarul 61 WTA, a reusit sa se impuna in fata Simonei in trei seturi, scor 6-2, 3-6, 6-2, obtinand calificarea in sferturi.

Partida disputata marti seara a fost una pe care sportiva noastra trebuie sa o uite cat mai curand, ea facand foarte multe greseli si aratand un tenis departe de nivelul ei.

Primul set a fost unul incredibil, in care Simona nu a reusit sa isi faca serviciul nici macar o data, iar adversara ei s-a impus fara prea multe emotii cu scorul de 6-2.

Actul secund ne-a adus o Halep mai sigura pe serviciu, asta vazandu-se imediat pe tabela. Game-urile au inceput sa se adune in dreptul ei, iar un break a fost suficient pentru a trimite partida in “decisiv”.

Setul al treilea a avut o desfasurare destul de asemanatoare cu a primului, Simona platind scump pentru greselile de la serviciu.

Saptamana viitoare, Simona va participa la turneul de la Miami, acolo unde va fi alaturi de noul ei antrenor, interimarul Daniel Dobre.

Reprezentanta noastra se afla in prezent pe locul 3 in ierarhia intocmita de Asociatia Feminina de Tenis.

Petra Kvitova o va depasi, incepand de luni, pe Simona.Simona poate fi intrecuta de alte trei tenismene, Karolina Pliskova, Elina Svitolna si Angelique Kerber, aflate inca in competitie la Indian Wells.

Sportiva noastra a marturisit ca nu s-a mai putut abtine dupa meci si a plans in vestiar.

“Infrangerile sunt mai usoare acum, trec mai repede peste ele, dar inca sunt dezamagita si suparata ca am pierdut. De fapt, am plans in vestiar dupa mult timp pentru ca am pierdut. Dau suta la suta in fiecare meci, in fiecare turneu, din acest motiv sufar putin cand pierd”, a spus Simona la conferinta de presa.

“Simteam ca trebuie sa plang. Sufar dupa fiecare infrangere si cred ca este un lucru bun”, a adaugat Simona.

Apoi, sportiva noastra a explicat ce greseli a comis in partida cu Marketa.

“Mi-am gasit ritmul abia dupa setul secund, simteam ca pot sa castig meciul. Dar dupa primul game am pierdut multa energie si ma simteam ravasita in unele momente si am comis anumite gresele, iar ea a dominat apoi meciul. Am jucat putin gresit, am alergat prea mult si am fost prea defensiva”, a explicat Simona.